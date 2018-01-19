Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Niğde'de karne tatili erken başladı
19.01.2018 - 01:19 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 01:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle sömestir tatili bir gün erken başlayacak.
Etiketler : niğde,kar tatili,
537501 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537501.aspx
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