Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin bugün tatil edilmesine karar verildiği bildirildi. Bu kararla, bölgede dün akşam etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla Nevşehir genelindeki 56 bin 154 öğrenci yarıyıl tatiline bir gün önce başlamış oldu.
Nevşehir'de eğitime kar engeli
19.01.2018 - 01:31 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 01:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karnelerin verileceği bugün il genelinde okullar tatil edildi.
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537503 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537503.aspx
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