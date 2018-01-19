Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin bugün tatil edilmesine karar verildiği bildirildi. Bu kararla, bölgede dün akşam etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla Nevşehir genelindeki 56 bin 154 öğrenci yarıyıl tatiline bir gün önce başlamış oldu.