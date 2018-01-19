Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta sabah saatlerinden etkili olan rüzgar akşam saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli rüzgar, liman içerisi olmasına rağmen fırtına nedeniyle dalgaların boyu 10 metreyi bulurken mendireği aşan dalgalar ilçe merkezine girdi. Kozlu İlçesinde bulunan sahil yolu trafiğe kapandı. Sahildeki bir kafe kullanılmaz hale gelirken çöpler çevreye yayıldı. Kozlu Belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri çevrede incelemelerde bulundu.

Sahil yolunda incelemelerde bulunan Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, dalga boyunun mendireği aşarak ilçe merkezine girdiğini ifade etti. Sahil yolunda bulunan köprünün sağ tarafında hasar olduğunu ifade eden Yılmaz, "Şiddetli dalga nedeniyle köprünün Ereğli istikametine giden tarafında hasar var. Karayolları ekipleri incelemelerde bulunuyor. Biz tedbir amaçlı trafiği çarşı içine yönlendirme yaptık. Dere yükselmesiyle birlikte çarşı içinde sular var. Dalga boyu mendireği aşıyor. Barakalarda pek sıkıntı görünmüyor ama diğer tarafta bir işletmecimizin bir kafe kullanılmaz hale geldi. Rüzgarın dinmesini bekliyoruz" dedi.

Yaşanan olayın büyük bir afet olduğunu ifade eden Kozlu Su Ürünleri Başkanı Ergün Kayhan ise şunları söyledi:

"Bu afet çok büyük afet, 11 - 12 kuvvetine yani yaklaşık 100 kilometre rüzgar hızına tekamül eden bir rüzgar hızı var. Kozlu Balıkçı barınağı 10 metre dalgalarla birlikte felç oldu. Ufak tekneler battı. Bu afeti Zonguldak Meteoroloji Müdürlüğü hiçbir uyarı yapmadı. Bizim için tehlikeli bir afet oldu. Yine pazartesi günü daha tehlikeli hava geliyor. Kdz. Ereğli ilçesinde arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre trol tekneleri batmış çok büyük bir afet yaşıyoruz. Tüm arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.