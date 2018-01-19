Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklama yapan Meteoroloji Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman "Pazar gününe kadar İstanbul güzel bir hava geçirecek. Yarıyıl tatilinin ilk haftasında İstanbul, Marmara Bölgesi yağışlı geçecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Kuvvetli bir soğuma var. İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülüyor. Yani İstanbul için salı ve çarşamba günleri kar ihtimali belirdi" şeklinde konuştu.