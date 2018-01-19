Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Mersin AK Parti Milletvekili Yılmaz Tezcan, yaptığı sunumda dikkat çekici bilgiler verdi: 2007 yılından 2016 yılına kadar maalesef 2 bin 148 vatandaşımız uyuşturucu yüzünden hayatını kaybetmiş. Erkeklerde hayat boyu uyuşturucu madde kullanımı yüzde 3,5 iken kadınlarda yüzde 2,6. İlkokul mezunlarında yüzde 2,4; ortaokulda yüzde 3,2 ve üniversitede yüzde 3,1. Yani eğitim arttıkça da maalesef uyuşturucu kullanımının arttığını görüyoruz. Ayrıca, doğrudan madde bağımlılığına bağlı ölümler 24 ilde araştırılmış. Burada en yüksek oran yüzde 43’le İstanbul’da, ardından Antalya yüzde 15, Adana yüzde 9,3; Mersin’de de yüzde 5,6. Yani ilk dört sıraya baktığınızda hepsi de büyükşehirlerimiz.