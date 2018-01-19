Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyuşturucuyla mücadelede mevzuat düzenlemeleri yapıldığını kaydeden Tezcan, “Gerekirse daha ağır yaptırımlar uygulamamız, kanunlar çıkarmamız gerekecek. 2007’den 2016’ya kadar 2 bin 148 vatandaşımız uyuşturucudan hayatını kaybetmiş. Eğitim arttıkça uyuşturucu kullanımının arttığını görüyoruz. İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin uyuşturucunun en çok kullanıldığı illerimiz. Suçların cezalandırılması noktasında hapisle ilgili süreler artırıldı. Mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde uyuşturucu kullananlar hakkında defalarca denetimli serbestlik kararının verilmesinin önüne geçildi” dedi.

Bağımlılık ve yeni çıkan uyuşturucu maddelerle ilgili araştırma yapacaklarını söyleyen Tezcan şöyle devam etti:

En çok kullanılan eroin

“2015’te en çok kullanılmış 20 uyuşturucu arasında eroin, kokain, esrar, amfetamin var. 2014-2015 yıllarında uyuşturucudan ölenler raporlanmış. Buna göre, dikkat ederseniz, 30 ile 50’li yaşlar arasında veya 30 ile 40’lı yaşlar arasında ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ortalama 38 yaşında bu hastalar ölüyor.”