Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde çok sayıda kentte olduğu gibi Tunceli'de de kar yağışı 2 gündür aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 42, ilçelerden Çemişgezek’te 6, Hozat’ta 21, Mazgirt’te 51, Nazımiye’de 21, Ovacık’ta 32, Pertek’te 27 ve Pülümür’de 41 olmak üzere toplam 241 köye ulaşım sağlanamıyor. Dün kar yağışı nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan yolu, ekiplerin çalışması ile tekrardan ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle, yoldan kontrollü geçiş yapıldığı öğrenildi.

Kent merkezinde ise belediye ekiplerinin çalışması ile tüm yollar açılırken, ekipler kaldırımları da temizledi.

Köy yollarının açılması için önceden hazır edilen İl Özel İdaresine bağlı ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Açılan bazı köy yollarının kar yağışının belirli aralıklarla devam etmesi nedeniyle tekrar ulaşıma kapandığı bildirildi.