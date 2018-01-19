Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi





Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde cadde üzerinde buzlanma meydana geldi. Aracına binip iş yerlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, cadde üzerindeki buzlanmayı fark edemeyince kaza kaçınılmaz oldu. Kazada önce 4 araç, ardından da 5 araç birbirine girdi.



Ortalık savaş alanına döndü



9 aracın karıştığı kazada hafif şekilde yaralanan Müzeyyen Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Belediye ekipleri ise buzlanma olan yerlerde tuzlama çalışması yaptı. Yine araçlardan koparak yolan savrulan parçalar da ekipler tarafından temizlendi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.



9 aracın karıştığı kazada hafif şekilde yaralanan Müzeyyen Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Belediye ekipleri ise buzlanma olan yerlerde tuzlama çalışması yaptı. Yine araçlardan koparak yolan savrulan parçalar da ekipler tarafından temizlendi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.



“Sabah saatlerinden bu yana 30 araç birbirine girdi”