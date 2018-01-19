Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da 9 Ocak'ta Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki bir otelden ayrılırken odada Murat Köse ve Mali uyruklu Lassana Thaore adlı kişiler tarafından unutulan sahte para, temizlik için odaya giren kat görevlileri tarafından bulundu.





KAT GÖREVLİSİ BULDU, GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAKALADI



Kat görevlileri yatak altında beyaz poşet içerisinde içi pudra ile dolu, 200 liralık 504 banknot buldu. Temizlik görevlileri, gerçek olduğunu sandıkları parayı müşterilerine iade edilmesi için otel yetkililerine teslim etti.

Paralardan şüphelenen görevliler ise polisi aradı. Otele gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri sahte olduğunu tespit ettikleri 504 banknota el koydu.





RESEPSİYONA KARTVİZİTİNİ VERMİŞ



Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, otel görevlilerinin ifadesini aldı. Bu sırada resepsiyondaki görevli, Murat Köse'nin ödemeyi kredi kartıyla yaptığını kendisine de üzerinde sağlık memuru ve cep telefonu yazan kartvizit bıraktığını söyledi. Bunun üzerine polis Murat Köse ve Lassana Thaore, kısa sürede buldu. Yakalanan zanlıların üzerinde ise 100 dolarlık 14 sahte banknot daha ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Köse ve Thaore tutuklandı.



