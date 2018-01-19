Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye güne otobüs kazalarıyla uyandı. Mevsim normallerinin yaşandığı Doğu ve İç Anadolu bölgelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 3 kentte meydana gelen yolcu otobüsü kazalarında 83 yaralanırken 6 kişi de yaşamını yitirdi.

SİVAS'TA CENAZEYE GİDENLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALILARI TAŞIYAN AMBULANS TIRLA ÇARPIŞTI

Yaralıları taşıyan bir ambulans ile tır kaza bölgesinde çarpıştı. Kazada ambulansta hasar oluşurken, içerisindeki yaralılar ise bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

MUŞ'TAKİ KAZADA: 6 ÖLÜ, 29 YARALI

Muş'ta şarampole devrilen yolcu otobüsünde 6 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.





ASKER- VATANDAŞ EL ELE VERDİ

Attığı taklaların ardından yan yatan otobüs, vinçle kaldırıldı. Otobüsteki cenazeler ve yaralılar, zorlu coğrafyadan bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ekibi ve çevre köylerden vatandaşların uzun uğraşlarıyla kurtarılarak gerekli yerlere sevk edildi.





KONYA'DA DA OTOBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrilen yolcu otobüsünde ise 38 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 7'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.