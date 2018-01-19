Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Posof İlkokulu'nda düzenlenen yarıyıl karne dağıtım törenine Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar katıldı. 1/A sınıfında okuyan Ali Efe Soydemir, karnesini Kaymakam Yılmaz'ın elinden aldı. Karnesinde ders notlarının hepsinin 'Çok İyi' olmasına rağmen 'Zayıf' notu olduğunu düşünen öğrenci, gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Yılmaz ile Belediye Başkanı Ulgar, ağlayan öğrenciyi güçlükle ikna etti. Diğer arkadaşlarının karnelerinde de aynı notların olduğunu gösteren Başkan Ulgar, Ali Efe'den ağlamamasını istedi. Kaymakam Enver Yılmaz ise çocuğu, başını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı.



İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Enver Yılmaz, "Arkadaşlar sizlerin bir büyük ağabeyi olarak kitap okumanızı rica ediyorum. Ne kadar kitap okursanız o kadar kendinizi daha iyi ifade edersiniz. Keşke sizlerin yaşındayken daha çok kitap okusaydım diyorum" ifadelerini kullandı.