Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Türkmen Dağı civarında bulunan Göcenoluk ve Sandıközü mahallelerinde yaşayan vatandaşlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşıyor. Öğrencilerin taşımalı olarak eğitim gördüğü bölgede kimi zamanlarda öğrenci servisleri kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalabiliyor. Bölgede araç kullanan sürücülerin görüş mesafeleri ise rüzgar sebebiyle oluşan tipi ile 10 metreye kadar düşüyor.



Seyitgazi Belediyesi’ne bağlı kar küreme ekipleri de gece gündüz demeden yolları açmaya devam ediyor. Belediye çalışanlarından greyder operatörü Mehmet Zeki, açılmadık yol bırakmadıklarını söyledi. Operatör Mehmet Zeki, "Seyitgazi’nin 52 köyü var. Kış şartları Türkmen Dağı’na yakın olduğu için burada daha zorlu oluyor. Elimizden gelen bütün yardımı yapmaya çalışıyoruz. Taşımalı öğrenci servisleri var. Onların yolunu açıyoruz. Karla mücadele ediyoruz. Kimisi yolda kalıyor onlara yardımcı oluyoruz. Gece saat 4’te başlıyoruz. Burası Göcenoluk mahallesi. Kırka’dan çıkıyoruz. Salihler, İkizoluk civarlarının yollarını temizliyoruz. Tam sınır bölge burası. Şuanda açılmayan köy yolu yok. Dolanarak yolları açıyoruz. Karla ilgili en büyük sıkıntı Türkmen Dağı yüksek olduğu için burada" diye konuştu.