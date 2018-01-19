Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karne dağıtım törenlerinin ardından ilçede görevli öğretmenleri taşıyan Mustafa Ballık idaresindeki 65 FG 053 plakalı minibüs, Bahçesaray-Hizan yolu Kalkanlı köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, 8 öğretmen ile sürücü Ballık yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen UMKE, sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerindeki hastanelere kaldırdı.

Bahçesaray Kaymakamı Mehmet Özcan, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.