Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam hızı saatte 105 kilometreyi bulan şiddetli fırtına ve yağmur Taşucu, Atakent, Arkum, Yeşilovacık, Işıklı, Akdere sahil bandında etkili olurken, seyir halindeki tırlar da devrildi, 100 yıllık çam ağaçları kökünden söküldü. Elektrik ve telefon direkleri yıkılırken, cam ve naylon seralarda ise küçük çapta hasar meydana geldi.





"TIRLAR DEVRİLDİ, AĞAÇLAR VE DİREKLER SÖKÜLDÜ"



Yeşilovacık Mahallesi’nde tonlarca ağırlığındaki tırlar fırtınanın devam etmesi nedeniyle kaldırılamıyor. Böyle bir şiddetli fırtınayı hayatlarında görmediklerini belirten Nuri Sapmaz, "İki gündür şiddetini artıran fırtına dün gece bölgemizde bazı zararlar açtı. Silifke-Antalya karayolu üzerinde seyir halinde devrilen tırlar oldu. Fırtına ağaçları kökünden söktü. Elektrik ve telefon direkleri yıkıldı." dedi.





Çiftçi Mustafa Sağ ise, "Cam seralarımızda salatalık yetiştiriyoruz. Çok şükür fırtına biz üreticilere fazla zarar vermedi. Cam seralarımızda birkaç patlama oldu, anında müdahale ettik." diye konuştu.









