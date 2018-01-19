Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün mesai bitiminde Fatih Mahallesi Adana Caddesi’ndeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndaki ofisinden aşağı inip, otomobile binen Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ahmet Sarman trafik ışıklarda beklemeye başladı. Bu sırada, elinde baltayla kaldırımda yürüyen Y.C. (47) adlı kişi, ışıkta bekleyen Sarman’ın aracına baltayla saldırıda bulundu. Y.C. daha sonra olay yerinden soğukkanlı bir şekilde uzaklaştı.

SALDIRGAN VAKIFTAN YARDIM ALIYORMUŞ



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne ait aracın içinde saldırıya uğrayan ve hafif yaralanan Sarman, ayakta tedavi gördü. Zanlının vakıftan sürekli yardım aldığı belirtilirken, alkol kullandığı bildirildi.

Emniyet ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.