Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden 21 Ocak Pazar gününe kadar Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de sis, don ve buzlanma meydana geleceği belirtildi. Söz konusu illerde ulaşımda yaşanacak muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.
Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı
19.01.2018 - 21:34 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 21:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için sis, don ve buzlanma uyarısında bulundu.
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