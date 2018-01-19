Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden 21 Ocak Pazar gününe kadar Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de sis, don ve buzlanma meydana geleceği belirtildi. Söz konusu illerde ulaşımda yaşanacak muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.