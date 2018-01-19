Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen FETÖ davasında Vezirköprü ilçesinde görev yapan polislerin bugün yargılanmaları sona erdi. Gazetecilerin duruşma salonuna alınmadığı davada tutuklu olarak yargılanan polisler Ali Ö. ve Rıza Y., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyelerine karar verildi. Tutuksuz olarak yargılanan polis memuru Fatih Bakır ise Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılıp cezası Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması'na karar verilip ertelendi.

