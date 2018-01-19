Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ağrı 112 Acil servisi, Diyadin ilçesi Dedebulak köyü Şahinbey mezrasında ikamet eden bir kadının hamile olduğu ve düşük yaptığı ihbarını aldı. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle köye gidemeyen sağlık görevlileri durumu jandarma ve Ağrı Valiliği’ne bildirdi. Vali Süleyman Elban’ın talimatı ile Doğubayazıt ilçesinde bulunan Jandarma Komutanlığına ait Skorsky tipi helikopter hastayı kurtarmak için Şahinbey mezrasına gitti. Kadını helikopter ile Diyadin Devlet Hastanesine getiren jandarma ekipleri, kadını 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Hastanede sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan hamile kadın, daha sonra Doğubayazıt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hamile kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

