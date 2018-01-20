Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Tarakçı "Sizler sayesinde Şırnak'ın geleceğinden bizler çok ümitliyiz. Sizler okuyacaksınız. İnşallah barış bu topraklara sizinle gelecek. Bu ülkeyi el birliği ile kalkındıracağız. Hepinizin gözlerinden görüyoruz ki, o yürek de güç de var sizde” diye konuştu. 3 Ocak’ta Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan çocuklar, yerde buldukları Türk bayrağını köy meydanına dikmişti.