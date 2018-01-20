Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Tarakçı "Sizler sayesinde Şırnak'ın geleceğinden bizler çok ümitliyiz. Sizler okuyacaksınız. İnşallah barış bu topraklara sizinle gelecek. Bu ülkeyi el birliği ile kalkındıracağız. Hepinizin gözlerinden görüyoruz ki, o yürek de güç de var sizde” diye konuştu. 3 Ocak’ta Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan çocuklar, yerde buldukları Türk bayrağını köy meydanına dikmişti.
Şırnak'ta karneler komutandan
20.01.2018 - 03:28 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 03:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta okuyan 153 bin 440 öğrenci de karnelerini aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nce kent merkezindeki Tümgeneral Ömer Keçecigil İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine; Vali Mehmet Aktaş ile 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı da katıldı.
Etiketler : şırnak,
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