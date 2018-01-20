Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İSTANBUL

75 yaşındaki İsmet Erdik, 1964-1977 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında piyade astsubay olarak görev yaptı. Kıbrıs Barış Harekâtı’na katıldıktan sonra yurda döndü. Ardından sağlık sorunları sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrıldı. İstanbul Sanayi Odasında işe başlayan Erdik, 1992'de buradan emekli oldu. TSK'da çalıştığı seneler, emeklilik gün hesabına dâhil edildi. Ancak istifa ettiği gerekçesiyle aynı dönem, emekli ikramiyesine eklenmedi. 13 yılı hizmet, 3 yıl 3 ayı fiili hizmet olarak toplam 16 yıl 3 aylık emekli ikramiyesi bulunuyordu. Hükûmet 2014’te yeni bir düzenlemeye gidince Erdik, fiilî hizmet ikramiyesinin ödenmesi talebiyle SGK'ya başvurdu. SGK talebi reddetti. Kıbrıs gazisi, bunun üzerine mahkemeye başvurdu. Ankara 6. İdare Mahkemesi, ikramiyenin ödenmesi yönünde karar verdi. Erdik, tekrar SGK’nın yolunu tuttu. SGK bu sefer yaşlı adama 16 yıla karşılık 33 lira 23 kuruş ödenmesini kararlaştırdı. Komik rakam karşısında şoke olan Erdik, Ankara Bölge İdare Mahkemesine yeniden dava açtı. Bölge İdare Mahkemesi de SGK’nın iptal başvurusunu reddederek 6. İdare Mahkemesinin kararını Erdik’in lehine onadı. Tüm kararlara rağmen SGK, Erdik’e yine 33 lira 23 kuruş ikramiye ödenmesinde ısrarcı oldu. İstanbul'da kirada oturan Erdik "Ben hak etmediğim bir şey istemiyorum. Maaşımdan kesilen emekli ikramiyemi talep ediyorum. Dava için 300 lira harcadım. Ancak 33 lira tazminat ödendi. Şaka gibi. Ben o dönem vatan için canımı ortaya koydum, devletimin reva gördüğüne bak" diye tepki gösteriyor.