Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 1’inci dönem yarı yıl tatili başladı. Karne tatili sebebiyle İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. Mahmutbey Gişeleri’nde saat 17.00 olmasına rağmen trafik durma noktasına geldi. Araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Yaşanan karne yoğunluğu da havadan görüntülendi. Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarıyıl tatilini çocukları ile İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluğa sebep oldu. Sömestir tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce kişi hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanı’nda hareketlilik yaşandı. Okulların kapanmasıyla seyahat için Atatürk Havalimanı’na gelen öğrenciler ve aileleri, tatilin ilk gününde iç ve dış hatlar terminallerinde yoğunluğa sebep oldu. Özellikle bilet işlemlerinin yapıldığı kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.