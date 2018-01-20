Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

63 yaşındaki Nuran Pek, emekli olduktan sonra, ‘Emekli olup bir kenarda oturmayalım’ diyerek arkadaşı Ayşe Aktepe ile birlikte bir karar verdi. Sırtlarına aldıkları çantayla sadece emekli maaşıyla dünyayı dolaşmak için yola çıktılar. Avrupa gezisi ile başlayan bu macera toplamda 50 ülkeye ulaştı. İki gezginin şimdiki hedefi ise Avustralya oldu.