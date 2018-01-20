63 yaşındaki Nuran Pek, emekli olduktan sonra, ‘Emekli olup bir kenarda oturmayalım’ diyerek arkadaşı Ayşe Aktepe ile birlikte bir karar verdi. Sırtlarına aldıkları çantayla sadece emekli maaşıyla dünyayı dolaşmak için yola çıktılar. Avrupa gezisi ile başlayan bu macera toplamda 50 ülkeye ulaştı. İki gezginin şimdiki hedefi ise Avustralya oldu.
Emekli maaşlarıyla 50 ülkeyi gezdiler
20.01.2018 - 07:46 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 07:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emekli olduktan sonra ‘Gezgin ruhlu emekli iki kadın’ sloganıyla yola çıkan Nuran Pek ve Ayşe Aktepe, emekli maaşıyla 50 ülkeyi gezdi.
Etiketler : gezgin,
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