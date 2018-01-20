BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30 ve seferlerinin de yine olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
BUDO bazı seferlerini iptal etti
20.01.2018 - 07:47 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 07:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
Etiketler : budo,budo seferleri,
537800 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537800.aspx
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