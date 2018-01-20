Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 03.45 sıralarında Merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Murat Kılınboz, yönetimindeki 34 KY 7122 plakalı otomobiliyle Acemler Kavşağı'ndan gelip Nilüfer yönüne dönmek istediği sırada iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon kontnolünü yitirdi. Otomobil yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak taklalar atıp yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Karşı yönden gelen bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedilen kazada otomobil sürücüsü polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler hafif yaralanan Hatice Yeliz S. ve Yağmur S.’yi aracın içinden çıkarıp Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü emniyet kemeri takılı olmayan Murat Kılınboz’un aracın sürüklendiği sırada başını tavana çarpması sonucu boynunun parçalanarak öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan inceleme ardından Murat Kılınboz’un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.