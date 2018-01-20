Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. D-605 karayolunda seyreden 41 PU 181 plakalı otomobil ile Ahmet Gün yönetimindeki 34 DE 2709 plakalı otomobilin çarpışmasıyla ortaya inanılmaz bir görüntü çıktı. Haliloğlu idaresindeki otomobil ikiye bölündü, diğer araç bankete savruldu. Kazada sürücüler ile 34 DE2709 plakalı otomobilde bulunan Zeynep ve kızı Yağmur Gün ile Gülbiş, Cansu ve Cihangir Kufacı isimli çocuklar yaralandı. Kaza nedeniyle Kandıra yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



