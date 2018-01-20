Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona polis helikopteri, özel harekat ve çok sayıda sivil polis katıldı. İl emniyet müdürlüğünde toplanan ekipler daha önceden belirledikleri adreslere doğru yola çıktı. Avcılar’da bir eve operasyon düzenleyen ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde arama yapan ekipler dijital dokümanları ele geçirdi. Adreslerde aramalarını tamamlayan ekipler gözaltına aldıkları şüphelileri önce sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından da şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan operasyonun içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi