Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm yurdu etkisi altına alınan soğuk ve yağışlı hava Kayseri'de de etkisini kar yağışı ardından göstermeye başladı. Yaklaşık 12 saat süren kar yağışının ardından, şehri terkeden kar dalgası yerini soğuk havaya bıraktı. Gece sıcaklık sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda don olayı görüldü. Çok sayıda kişi buzlu zemin nedeniyle kaldırımda yürümekte zorluk çekti. Karayolları 6'ncı Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, karayollarına bağlı bölgelerde kapalı yolun bulunmadığı belirtildi.