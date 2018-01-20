Muş-Bingöl karayolunda dün meydana gelen feci kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar, Muş ve Bingöl’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan ve Muş’un Bulanık nüfusuna kayıtlı olan Hamit Kaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Muş’taki trafik kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi
20.01.2018 - 11:47 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş'ta otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi.
Etiketler : muş,kaza,otobüs kazası,haberler,
537832 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537832.aspx
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