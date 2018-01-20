Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş-Bingöl karayolunda dün meydana gelen feci kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar, Muş ve Bingöl’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan ve Muş’un Bulanık nüfusuna kayıtlı olan Hamit Kaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.