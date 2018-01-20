Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da 10 yıldır pazarcılık yapan 21 yaşındaki Veysel Mutlu’nun, tezgah başında söylediği şarkıları büyük ilgi görüyor. Veysel Mutlu, katıldığı televizyon programında Murat Boz ile klip yapmak istediğini dile getirdi. Ünlü popçu Murat Boz da 2 hafta içerisinde 133 bin takipçiye ulaşan Mutlu ile ilgileneceğini açıkladı. Gencin tek hayali ise ünlü şarkıcı ile aynı sahnede düet yapmak.

Mutlu'nun tezgah başında söylediği çok sevilen 'Vay Delikanlı Gönlüm Vay' parçasına çekilen klip, video izleme sitesinde bir günde bir buçuk milyon kişi tarafından tıklandı.