Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'dan Bursa yönüne seyreden 06 FL 644 plakalı gezi firmasına ait bir otobüs, Eskişehir yakınlarında yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan ağaçlara çarptı. Otobüsün ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybederken 44 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası Eskişehir Valiliğince kriz masası oluşturuldu. Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada “20.01.2018 tarihinde Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 11 vatandaşımız vefat etmiş, 44 vatandaşımız yaralanmıştır. Konu ile ilgili olarak Eskişehir Valiliğince, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey başkanlığında İl Sağlık Müdürü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdüründen oluşan kriz masası oluşturulmuştur. Yaralı ve vefat edenlerle ilgili olarak kriz masasının ‘0222 230 6644’ ve ‘0222 230 1052’ numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan hayatını kaybeden ve yaralı vatandaşların isimlerinin teşhis edilmesi ve adli tıp işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.