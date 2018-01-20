Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta iki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollarda başlatılan karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. İl Özel İdaresine ait 99 iş makinesi ile çalışmalar sürdürülürken 359 köy ve mahalle yolunun hala ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Sivas’ta yoğun kar yağışından en fazla etkilenen ilçe Suşehri oldu. Suşehri ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. 24 köy ile halen araç ulaşımı sağlanamıyor. İlçede iletişim ve enerji hatları da zarar gördü. Birçok köy elektriksiz kaldı. Hasar gören enerji ve iletişim hatlarında onarım çalışmaları başlatıldı.