Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma komutanlığınca Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi’nde 07 Kasım 2001 tarihinde amcası Mehmet Yeşiltaş’ı kaleşnikof tüfekle öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Ömer Yeşiltaş’ın (33) yakalanması için özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan araştırmalar sonucunda Ömer Yeşiltaş’ın yüzde 70 engelli kardeşi Yakup Yeşiltaş’ın (31) kimliğini kullandığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla İzmir’in Torbalı ilçesinde yakalanan zanlı, ifadesinin alınmasının ardından Aydın Adliyesine sevk edildi.