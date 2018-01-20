Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma komutanlığınca Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi’nde 07 Kasım 2001 tarihinde amcası Mehmet Yeşiltaş’ı kaleşnikof tüfekle öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Ömer Yeşiltaş’ın (33) yakalanması için özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan araştırmalar sonucunda Ömer Yeşiltaş’ın yüzde 70 engelli kardeşi Yakup Yeşiltaş’ın (31) kimliğini kullandığı bilgisine ulaşıldı.
Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla İzmir’in Torbalı ilçesinde yakalanan zanlı, ifadesinin alınmasının ardından Aydın Adliyesine sevk edildi.
Amca katili 17 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı
20.01.2018 - 16:46 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Söke ilçesinde, 17 yıl önce amcasını öldürdüğü iddia edilen zanlı, jandarmanın düzenlediği operasyonla engelli kardeşine ait sahte kimlikle İzmir’de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma komutanlığınca Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi’nde 07 Kasım 2001 tarihinde amcası Mehmet Yeşiltaş’ı kaleşnikof tüfekle öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Ömer Yeşiltaş’ın (33) yakalanması için özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan araştırmalar sonucunda Ömer Yeşiltaş’ın yüzde 70 engelli kardeşi Yakup Yeşiltaş’ın (31) kimliğini kullandığı bilgisine ulaşıldı.
Etiketler : aydın,söke,haberler,katil,cinayet,
537879 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537879.aspx
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