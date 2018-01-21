Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman merkeze 15 kilometre mesafede bulunan Taşgedik köyünün güney kısmında oluşan heyelanda kopan büyük kaya parçaları toprakla birlikte köy içerisinde bulunan yol ile taziye evi bahçesine düştü. Birkaç gündür süren sağanak yağmurun neden olduğu heyelan, köy içerisinden geçmekte olan yolu tamamen kapattı. Yaşanan olaydan hemen dakikalar önce yolu kullanan Köy Muhtarı Adem Küçükkaya ile köylüler adeta facianın eşiğinden döndü. Taziye evi bahçesinde kimsenin olmaması ve yolda kimsenin bulunmaması köylülere rahat nefes aldırdı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, taziye evi yanında bulunan dere yatağı etrafındaki demir korkuluklar hasar aldı.Olaydan birkaç dakika önce kaya parçalarının düştüğü yoldan geçtiğini söyleyen Köy Muhtarı Adem Küçükkaya, "Heyelandan hemen önce yoldan geçtim. Heyelanın yaşandığı yeri az geçtikten sonra büyük bir gürültü gelince hemen sesin geldiği yere doğru köylülerimizle beraber koştuk. Çok şükür ölen yada yaralanan olmadı. Büyük bir facia atlattık. Olayı ilgili yerlere bildirdik, yolumuz halen kapalı. Yolun en kısa zamanda açılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” diye konuştu.