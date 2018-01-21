Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 05.20 sıralarında Alsancak Mahallesi 1471. Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.P. isimli bir şahıs, yanında bulunan 11 kişi ile 35 RK 011, 34 KG 0695 ve 35 GD 7032 plakalı araçlara binerek 1471 sokaktaki eğlence kulübünün bulunduğu yere geldi. A.P. isimli şahıs burada henüz belirlenemeyen bir nedenle 32 yaşındaki Serkan Başaran ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda, C.C., U.E., Ş.G. ve Serkan Başaran yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 sağlık ve 155 polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Serkan Başaran, Ş.G. ve U.E. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, C.C. ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Ş.G., U.E. ve C.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Serkan Başaran'ın ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Başaran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Cumhuriyet savcısının olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleme aldı.

Soruşturma kapsamında, polis ekipleri hastanedeki şüphelilerin ifadesine başvurdu. Şüphelilerin ifadesine göre, Serkan Başaran'ın bir arkadaşı Alsancak'ta bulunan başka bir gece kulübünde kavga çıkardığını, daha sonra da mekanın önün tabanca ile ateş ederek kayıplara karıştığını, bu olay üzerine mekanın güvenliğine baktığı öne sürülen A.P.'nin Serkan Başaran'dan kavgayı çıkaran arkadaşını istediğini, arkadaşını vermezse olayı Serkan Başaran'ın yaptığını kabul edeceklerini ve bu yüzden tartışmanın çıktığını, söylediği öğrenildi. Olayda kurşun yağmuruna tutulan Serkan Başaran'ın vücudundan 14 mermi çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.