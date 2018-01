Türkiye Gazetesi

Olay, Başiskele ilçesi Karamürsel Caddesi, Kent Meydanı’nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bilinmeyen bir sebepten ötürü Ş.Ö. ile A.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavga etmeye başladı. Kavga sırasında A.T. silahını çekerek Ş.Ö.’yü vurdu. Yaralanan Ş.Ö. yere düşerken A.T. olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Yardım ekiplerine haber verildi. İhbarı alan ekipler bölgeye polis ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.Ö.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine yönlendirdi. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.