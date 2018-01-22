Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre Çetin, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu yaralanan askerleri tedavilerinin sürdüğü Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit olmuş, 14 asker yaralanmıştı.