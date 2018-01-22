Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayat kalitesini artırıp okuldan arta kalan zamanını spor ve çeşitli sosyal aktivitelerle değerlendiren Berber, hastalıkla tanıştıktan sonra daha kararlı ve güçlü bir çocuk oldu. Şekerli gıdalar ve gazlı içeceklerden uzak durduğunu belirten Emîr “Diyabetli olduktan sonra sağlıklı besleniyorum, boyum bile uzadı” diye konuştu. Annesi Dilek Berber ise “Aileler çocuklarıyla çok vakit geçirsin. Evdeki beslenme düzenini onlara göre ayarlasın” ifadelerini kullandı.