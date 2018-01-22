Hayat kalitesini artırıp okuldan arta kalan zamanını spor ve çeşitli sosyal aktivitelerle değerlendiren Berber, hastalıkla tanıştıktan sonra daha kararlı ve güçlü bir çocuk oldu. Şekerli gıdalar ve gazlı içeceklerden uzak durduğunu belirten Emîr “Diyabetli olduktan sonra sağlıklı besleniyorum, boyum bile uzadı” diye konuştu. Annesi Dilek Berber ise “Aileler çocuklarıyla çok vakit geçirsin. Evdeki beslenme düzenini onlara göre ayarlasın” ifadelerini kullandı.
Sağlıklı besinlerle hayatı kolaylaştı
22.01.2018 - 03:07 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 03:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak'ta yaşayan Emîr Berber'e (10), 4 yaşındayken tip-1 diyabet teşhisi kondu. İlkokul 4'e giden küçük Emîr, diyabetin getirdiği olumsuzluklara rağmen ailesinin desteğiyle önce düzensiz beslenme alışkanlığını terk etti.
Etiketler : diyabet,
538202 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538202.aspx
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