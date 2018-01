Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde bütün gazete ve televizyonlarda yer alan bir haber vardı. 62 yıl önce kaçarak evlenen Ayşe ve Mehmet Yeni çifti, bunca zaman sonra gelinlik ve damatlık giyerek yeniden tören yaptı ve hayallerini gerçekleştirdi. Evet, gelinlik... Çocukluktan başlayan ve yaş kaç olursa olsun, her kadının gözleri buğulanarak baktığı şey... ‘Şey’ diyorum, çünkü gelinlik ne sadece bir tören giysisi, ne moda, ne renk. Yıllarca hayal edilen, evlilik yakın olsa da olmasa da her genç kızı her gördüğünde durduran, herkesin giyemediği, giyenin kimselere veremeyip ömrünce sandığında sakladığı şey gelinlik... Üstelik gelinliğin ülkesi, milleti falan da yok. Nerede yaşarsa yaşasın her genç kızın hayali, dünyanın en güzel gelinliğinin kendisinde olması. İşte bunun için her yıl birçok ülkede gelinlik fuarları, defileleri düzenleniyor. Son 12 yıldır Türkiye’de, İzmir’de düzenlenen fuar da Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın gelinlik modasını da yönlendiriyor.

Son yıllarda her ne kadar siyahtan maviye, turuncudan uçuk yeşile kadar sayısız renkte gelinlik tasarlansa da baş tacı beyaz... ‘Kırık beyaz ve ekru’ tonlarında da yapılsa da gelinliğin zirvesinde beyaz ve dantel var.

Duvaklar son yıllarda, Lady Diana’nın gelinliğindeki gibi metrelerce olmasa da epeyce uzamış durumda. Mümkün olan bütün şatafatın kullanıldığı gelinlikler de var, sadelik de...

Sadece gelinlik değil, kaftan ve bindallılar da fuarların vazgeçilmezi oldu. Osmanlıdan gelen ‘kına gecesi’ gelinliğinin son dönemde tekrar yükselişe geçmesi, kına gecesi kıyafetlerinde de yeni moda oluşmasına sebep oldu. Bindallı, üç etek, kaftan gibi isimleri olan bu giysilerde de uzun kuyruklar, yeşilden kırmızıya, turuncudan ekruya varan renk yelpazesi çok moda.