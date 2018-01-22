Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MS Sağlık ve Kozmetik ve Danışmanlık şirketi kurucusu Mehtap Serdaroğlu söylüyor bunu. Yine uzmanımızın söylediğine göre, bedenimiz gibi saçlarımıza da en büyük zararı ani ısı değişiklikleri veriyor. Bu sonuçlara ulaşmak için bir bilimsel çalışma yapılmış. Saç problemi bulunmayan 823 kadın üzerinde 6 yıl boyunca araştırma yapılmış ve çalışma sonucunda saçların yaz aylarında daha fazla inceldiği ve döküldüğü belirlenmiş. Serdaroğlu, bu dökülmeyi yazın tüy döken kuş, kedi ve köpek gibi canlılara benzetiyor ve soruyor: Acaba yazın vücudumuz da serinlemek için kılları mı azaltıyor? Bunu bilmek zor ama günde 100-150 teli aşan dökülme halinde uzmanımız mutlaka bir doktora danışılmasını öneriyor. Bunun dışındaki dökülmelerin sebebinin saçlara kötü davranmamış olabilirmiş. Kozmetiklerle şekillendirip yıkamadığımız, çok fazla fön ve ısıtıcıya maruz bıraktığımız saçlar hızlı dökülüyor. Mehtap Serdaroğlu, ilk kök hücre özlü Masul Domestica’nın İspanya’da en yenilikçi doğal aktif bitki özlü ürün ödülünü kazandığını hatırlatarak bu ürünü tavsiye ediyor.