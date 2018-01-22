Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Çünkü bu ürünler daha pahalı olsa da daha fazla tercih ediliyor. ‘Doğal’ denildi mi, tercihte birinciliğe çıkıyor. Thalia Natural Beauty ürünleri de doğallık iddiasıyla yatırım yapanlardan. Marka, sakura ağacı ile inci tozunun pırıltısını vadediyor. Bu markanın dağıtım ve pazarlamasını yapan Akten Kozmetik, şampuan, saç bakım maskesi, vücut losyonu, el kremi, yüz bakım kremi gibi ürünleriyle sakura da denen kiraz çiçeğinin özlerini ürünlerde birleştiriyor. Markanın saç dökülmesi karşıtı şampuan, roll-on, saç toniği gibi ürünleri de var. Markanın Lime&Cool Energizing serisi ise, kozmetik kullanımı artan erkekler için hazırlandı.