Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstiklal Caddesi’ndeki Aslıhan Pasajı’nda babasından kalan dükkânı 47 yıldır işleten 60 yaşındaki Siroş Sarıcivar, ilginin azaldığı düğmeciliği ayakta tutmak için büyük çaba harcıyor.

Babasının ve amcasının 1928’de düğmeciliğe ilk olarak Aynalı Pasaj’nda başladığını anlatan Sarıcivar, o dönemde düğmelerin sipariş üzerine özel olarak üretildiğini kaydetti. “Biz güzel şeyler gördük ama şimdikiler maalesef hiçbir şey görmüyor. Herkes internet peşinde, kafalarını telefondan kaldırmıyorlar. Onun için dünyadan haberleri yok” diyen Sarıcivar, düğmeciliğe eskisi kadar rağbet olmamasının sebebini konfeksiyonun yaygınlaşması olarak açıkladı.

Genç jenerasyonun düğmeyle ilgisi olmadığını ifade eden Sarıcivar, şöyle konuştu: “Bizim eskiden müşterilerimiz ki bunlar özel müşterilerimizdi, bayramlarda seyranlarda sipariş vermek için kuyrukta beklerlerdi. Şimdikiler düğme dikmesini bilmiyor. Bazen geliyor buraya beyefendi düğme alıyor, sonra ‘Bunu nerede diktiririm’ diyor. Diyorum ‘Beyefendi eşiniz yok mu?’ Diyor ki ‘Eşim iğne tutmasını bilmez.’ Şu zamanda insanlarda zevk yok. Giyinmek için giyiniyorlar. Herkes kendine yakışanı giymiyor. Yaptığımız bazı düğmeler, ne dünya tarihinde ne de Türkiye tarihinde bulunur. Tamamıyla olduğu gibi işçilik eseri. Babam yapardı. Şimdi usta yok artık. Hepsi konfeksiyonvari plastik ve Çin malı düğme satılıyor. Usta yok, bir de artık gusto yok. Modaya uyup özenti üzerine giyiniliyor. Kendine yakışanı giymiyorlar.”