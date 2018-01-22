Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Beşikdağ’ını teleferikle buluşturan ve temelleri 2 yıl önce atılan projede sona yaklaşıldı. Proje kapsamında tellere yerleştirilen kabinlerin ilk deneme sürüşleri yapıldı. 3 bin 100 metre uzunluğunda 2 kabinli 'var gel' sistemiyle çalışacak en uzun mesafeli teleferiğin her kabini 55 kişi kapasiteli. Teleferik, saatte yaklaşık 250 ila 300 kişiyi kıyıdan 530 rakımlı Beşikdağı’na, 10 dakikalık seyahatle çıkaracak. Bölgede 'Beşikdağ Turizm ve Doğa Sporları Merkezi’ adı altında bir turizm destinasyonu da oluşturmaya çalışan ve yaklaşık 100 milyon liraya mal olan projenin Nisan ayında hizmete açılması hedefleniyor. Trabzon’da turizm dendiği zaman sadece Sümela Manastırı ve Uzungöl’ü hatırlıyoruz diyen Beşikdüzü İlçe Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu "3, 4 ve 5'inci destinasyonları bu bölgede oluşturmak zorundayız. Biz Beşikdüzü olarak bu konuda iddialıyız. Trabzon’un batısında, Giresun-Trabzon sınırında bir cazibe merkezi, bir çekim merkezi olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

İlçe sakinlerinin ilk deneme seferlerini ilgiyle izledikleri projeyle ilgili konuşan ilçede muhtar olan Mustafa Kılıç ise, "Bu proje Beşikdüzü'nün bir çıkış yolu. İlçede tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Artık turizm, olmasa olmazlarımızdan birisi. Proje kapsamında ilçemiz marka olacak. Teleferikle yöremizde uluslar arası bir turizm gelişmesi meydana gelecektir" dedi. 2017 yılki bölge ziyaretinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da proje için "Beşikdağı’nın tepesine çıktığımda teleferiğinizi gördüm. Bu teleferik bittiği zaman buraya kimler gelecek düşünün. Güzel bir teleferik oluyor. Bu teleferik, buraya moderniteyi getirecek" değerlendirmesinde bulunmuştu.