Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Emek Adnan Menderes Mahallesi Ünal Sokak'ta ikamet eden Gülüşan Ö. (34), Emek Polis Merkezi'ne giderek tartıştığı eşi Hamza Ö'nün (38) iki kızını evde rehin aldığını ve kendisinin de kaçarak kurtulduğunu anlattı.

Bunun üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, Hamza Ö'den çocukları bırakıp teslim olmasını istedi. Hamza Ö, elindeki pompalı tüfekle bir el ateş ederek çocukları ve kendisini öldüreceğini söyledi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ve itfaiye ekipleri de hazırda bekledi.

Hamza Ö'nün polisin ikna çabalarına karşılık vermemesi üzerine olay yerine gelen Özel Harekat polisleri sokakta ve çevredeki binalara çıkarak önlem aldı.

Hamza Ö'nün, polisin yaklaşık 6 saat süren ikna çabalarına olumsuz cevap vermesi üzerine İl Emniyet Müdürü Osman Ak, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Ak, daha sonra Hamza Ö'ye, "Senin zarar görmeni istemiyoruz. Önce silahını bırak ve çocuklarını teslim et. Bir yıldır işsizmişsin, sana iş olanağı sağlamak için elimden geleni yapacağım." dedi. Bunun üzerine Hamza Ö, kısa bir süre sonra teslim oldu.

Gözaltına alınan Hamza Ö. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.