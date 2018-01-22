Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’de bulunan teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı üçüncü gününde devam ediyor. Hatay’ın Hassa ilçesi Sugediği Mahallesi’nde bulunan sınırın sıfır noktasında ise askerler obüs ve tanklarla nöbet tutuyor. Bunu gören köylüler ise askerlere moral vermek için adak kestiler. Askerler de köylülerin ellerini öpüp, ‘Allah sizlerden razı olsun’ dedi.