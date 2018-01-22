Afrin’de bulunan teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı üçüncü gününde devam ediyor. Hatay’ın Hassa ilçesi Sugediği Mahallesi’nde bulunan sınırın sıfır noktasında ise askerler obüs ve tanklarla nöbet tutuyor. Bunu gören köylüler ise askerlere moral vermek için adak kestiler. Askerler de köylülerin ellerini öpüp, ‘Allah sizlerden razı olsun’ dedi.
Sınırdaki askerler için adak kestiler
22.01.2018 - 09:18 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hatay’ın Hassa ilçesinde sınırda bekleyen askerler için köylüler adak kesti.
Etiketler : adak,sınır,hatay,zeytin dalı,afrin,asker,
538270 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538270.aspx
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