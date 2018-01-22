Alınan bilgiye göre, Antalyaspor-Beşiktaş maçından sonra İstanbul'a dönen siyah beyazlı taraftarları taşıyan Burhan Ş. yönetimindeki 34 GYD 12 plakalı otobüs, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 9. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Burhan Ş. ve otobüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Beşiktaş taraftarını taşıyan otobüs devrildi, çok sayıda yaralı var
22.01.2018 - 09:43 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da maçtan dönen Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Etiketler : kütahya,kaza,haberler,beşiktaş,
538281 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538281.aspx
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