Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük Demir Çelik Fabrikası (KARDEMİR) AŞ. işçilerini taşıyan servis otobüsünün freni boşlaması sonrası kontrolden çıkarak bir eve çarpması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Midibüs içersinde beton yığını altında kalan işçi ve şoförün cansız bedenleri yaklaşık 2.5 saat süen bir çalışma sonrası çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, KARDEMİR'e 24.00 - 08.00 vardiyası için işçi götüren Şükrü Parlakçı idaresindeki 78 S 0292 plakalı servis otobüsü, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde rampa aşağı inerken freni boşalması sonrası kontrolden çıkarak Mustafa Sarı’ya ait evin garaj kısmına ve garajdaki 78 EA 159 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye, Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüsten yaralı olarak çıkartılan Kamil Ünal ve İsmet Küçükzoroğlu ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Küçükzoroğlu’nun hayati tehlikesin bulunduğu öğrenildi.



Vali olay yerinde incelemelerde bulundu

Kaza haberi alır almaz olay yerine gelen Karabük Valisi Kemal Çeber ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay olay yerinde inceleme yaparak bilgiler aldı.

Çeber, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "KARDEMİR'e işçi getiren midibüs tahminlerimize göre frenlerinin boşalmasıyla yoldan çıkarak eve çarpıyor. Kazada beton blok altında kalan 4 kişi öldü. Birinin durumu ağır 2 yaralın hastanede tedavi altında. Bütün ekiplerimiz AFAD, UMKE, Polis, itfaiye hepsi burada gerekli çalışmaları yapıyoruz. Başımız sağ olsun, üzgünüz." dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vali Çeber’i telefonla arayarak kazayla ilgili bilgi alarak Karabük ve KARDEMİR işçisine başsağlığı diledi.



2.5 saat süren çalışa ile cesetler çıkarıldı

Kaza sonra beton yığınına saplanan servis midibüsü olay yerine gelen vinç yardımı ile önce sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren çalışma sonrasında beton blok altında kalan sürücü Şükrü Parlakçı ile işçilerden Saffet Toğlu, Osman Özdemir ve Yasin Çelikkafa’nın cansız bedenleri çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.