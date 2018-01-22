Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katındaki Ahmet Gültekin'e (83) ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gültekin'in eşi Arife Gültekin'in çığlıklarını duyarak eve giren komşuları mutfaktaki alevleri söndürdü. Ahmet Gültekin'in yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekibi, dumandan zehirlenen yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Dumandan etkilenen Arife Gültekin, kaldırıldığı Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada güvenlik önlemi alarak soğutma çalışması yaptı. Ahmet Gültekin'in cesedi, otopsi için Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı çiftin 67 yıldır evli oldukları ve 15 yıldır aynı dairede yaşadıkları öğrenildi. Öte yandan, site sakinleri, apartmanın girişine su tankı koyan kişiye itfaiye aracının binaya yaklaşamadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Tankın sahibi ise tepkiler üzerine "Su tankı boştu, kaldırabilirdiniz." diye konuştu.