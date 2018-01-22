Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi’nde iki kişinin yolculuk ettiği motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Refüje çarparak durabilen motosikletteki gençlerden Cemil Damar (20) kaza yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan İrfan Kemçi (16) çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kemçi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.