Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte, dün geceden itibaren etkili olan ve zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi, kentteki hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis yüzünden Kars Harakani Havalimanı'na yapılması planlanan THY 7090 sayılı Ankara, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan PC 2590 sayılı İstanbul, Atatürk Havalimanı'ndan TK 2714 İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanın'ndan THY 7300 sayılı Kars seferleri iptal edildi.