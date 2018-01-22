Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde Aksu'nun Yurtpınar Mahallesi 127 sokak üzerinde bulunan 2 odalı bir evde meydana geldi. 85 yaşındaki Mehmet Çayır ve kızı Sabahat Büyükyıldız’ın (60) oturduğu 2 gözlü evin bir odasından dumanların çıktığını gören mahalle halkı, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Yangın kısa süre evin bir odasının tamamını kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına daha fazla büyümeden müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 odadan oluşan evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Oda içerisinde bulunan her şey ise küle döndü.

“HAYATIM BOYUNCA KAZANDIĞIM HER ŞEYİ KAYBETTİM”

Eşini 5 yıl önce kaybeden ve babasının yanında kalan 60 yaşındaki Sabahat Büyükyıldız ise her şeyini yangında kaybettiği odanın içerisine girerek feryat etti. Küle dönen eşyalarının yanında göz yaşları döken Büyükyıldız, “Hiçbir şeyim kalmadı. Hayatım boyunca kazandığım her şeyi kaybettim. Bir canımı kurtarabildim. Ne televizyonum kaldı ne de buzdolabım kaldı. Komşuya gitmiştim. Yangın elektrik kontağından çıkmış. Ayaklarım ağrıdığı için koşamadım. Evime misafir geldi sandım. Allah düşman başına vermesin. Çok üzülüyorum. Allah’ım yardım et” diye konuştu.

85 yaşındaki Mehmet Çayır ise, “Evimizde ne varsa kaybettik. Hayatımda ne kazandım ise hepsini kaybettim. Sıfıra çıktım” diye seslendi.